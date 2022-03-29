Сразу шесть представителей Мурманского морского торгового порта приняли участие в Мурманском лыжном марафоне в рамках 87-го традиционного международного Праздника Севера. За команду АО «ММТП» выступили: старший диспетчер по маневровым операциям железнодорожного участка Галина Касниковская, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Сергей Козлов, диспетчер грузового района №1 Алексей Креханов, руководитель железнодорожного участка Вячеслав Крутиков, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Андрей Лисов, диспетчер грузового района №1 Вячеслав Медведев.

«В детстве я занимался плаванием, лыжами, но этот полумарафон – первый в моей жизни. Было непросто, но я прошел намеченную дистанцию и воспринимаю это как свою личную небольшую победу», - сказал Алексей Креханов.

Вячеслав Крутиков – опытный марафонец. Он принимает участие в мурманских лыжных марафонах начиная с 2014 года. Как и годом ранее, он выступил сразу на двух дистанциях два дня подряд и прошел по 25 километров и классикой, и свободным стилем.

«Ощущения – отличные! Это уже мой девятый марафон. Участие в них – часть моей жизни», - отметил Вячеслав Крутиков.

«С каждым годом растёт число портовиков, желающих принять участите в Мурманском лыжном марафоне. И это вполне реально практические для каждого. Просто надо начинать подготовку заранее, оптимальный вариант – летом. Тем более, благодаря поддержке со стороны АО «ММТП», у нас есть возможность заниматься в Долине Уюта круглый год. В общем, было бы желание!» - рассказал наш коллега кандидат в мастера спорта РФ, воспитанник мурманской школы биатлона Вячеслав Медведев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248225%2Fwall-149919532_2452