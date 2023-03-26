С коллегами чаще всего дружат медсестры, продавцы и дизайнеры, реже всего — переводчики, бухгалтеры и аудиторы

Друзья на работе есть у 48% россиян: чаще всего — у медсестер, продавцов-консультантов и дизайнеров, реже всего — у бухгалтеров, переводчиков и аудиторов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения их всех округов страны.

Настоящие друзья среди коллег по работе есть у 48% россиян. Близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (51% против 45%). Чем моложе респонденты, тем легче они заводят друзей на работе: среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 58%, тогда как среди тех, кто старше 45, — только 41%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии друзей в рабочем коллективе рассказывают медсестры (69%), продавцы-консультанты (59%) и дизайнеры (57%). В пятерку самых дружелюбных профессий вошли также врачи и менеджеры по логистике (по 56%), кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя (по 51%). Реже других о дружбе с коллегами рассказывали бухгалтеры, переводчики и аудиторы (по 42%), охранники и руководители (по 43%), инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами (по 44%).

Чаще, чем 3 года назад, сообщают о дружбе с другими членами рабочей команды юристы, программисты и дизайнеры (плюс по 7 п. п.).

В целом же за 3 года россиян, которым удалось завести настоящих друзей на работе, стало меньше: 54% в доковидном феврале 2020 года и 48% сейчас. «На работе могут быть только деловые отношения!» — судя по комментариям, трудоустроенные граждане стали чаще придерживаться такого мнения.

Время проведения опроса: 1—24 марта 2023 года.