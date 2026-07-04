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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.26 18:00

С конфликтами из-за графика отпусков сталкивается каждый четвертый работающий

Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 работающих экономически активных россиян из всех округов страны.

2 из 3 россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха: 22% все-таки удаётся договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (76%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха.

Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин (28 и 26% соответственно).

Чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали лишь 19%, среди тех, кто старше, — 28%.

Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже (24%), чем зарабатывающие меньше (28—29%).

Время проведения опроса: 8—17 июня 2026 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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