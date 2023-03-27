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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 08:40

«С любовью к вышивке» - итог тридцатилетней работы

Мурманский областной художественный музей приглашает на торжественное открытие выставки «С любовью к вышивке». Мероприятие состоится 30 марта в 17 часов в отделе народного искусства и ремёсел.

Выставка работ Л.А. Мызниковой приурочена к юбилею автора.

«С любовью к вышивке» - это итог тридцатилетней работы автора, где представлены работы разных лет: первые шаги в мир старинного ремесла и созданные совсем недавно. Ведь вышивка для автора - это не только потребность души, но и желание выразить свое восхищение окружающей красотой, а без любви к своему делу не получилось бы такой потрясающей выставки!

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, вышивка - вид народного искусства, где из незатейливых стежков посредством нитки и иголки создаётся произведение, сравнимое с живописным полотном. Такая вышитая картина получается при условии трудоёмкого и длительного процесса изготовления, а также прекрасного художественного вкуса. Все это безусловно существует в характере замечательного мастера, талантливой вышивальщицы, члена клуба любителей вышивки «Северяночка» – Мызниковой Людия Алексеевны.

Выставка будет работать по 30 апреля.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457259132%2Falbum-11742142_00%2Frev

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