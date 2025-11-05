Мурманская область. Арктика (16+)05.11.25 16:30
С лыжами на самолёт: дважды в неделю авиакомпания «Азимут» будет совершать рейсы из Москвы в аэропорт «Хибины»
В период осенне-зимней навигации в аэропорт «Хибины» два раза в неделю будут выполняться полёты из «Внуково» (город Москва): по четвергам -A47025, вылет из Внуково в 17.00, посадка в Апатитах в 19.20; А47026, вылет из Апатитов в 20.20, посадка во Внуково в 22.50; по воскресеньям -A47025, вылет из Внуково в 9.50, посадка в Апатитах в 12.20, А47026, вылет из Апатитов в 13.20, посадка во Внуково в 15.50.
Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, при приобретении багажа с собой в качестве бесплатной нормы провоза багажа можно взять один комплект лыжного или сноубордического оборудования.
Отметим, что в настоящее время продолжается реконструкция аэропорта.
Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533099/#&gid=1&pid=1
