«С мамой о прекрасном» - игровая беседа состоится в Мурманской областной научной библиотеке

10 марта в 16.00 состоится занятие из цикла игровых бесед «С мамой о прекрасном»

Игровая беседа – форма активного вовлечения детей в познавательный процесс. Она позволяет выстроить занятие таким образом, что каждый участник имеет возможность находиться в активной позиции: отвечать на несложные вопросы, комментировать, эмоционально реагировать.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, на занятиях присутствующие смогут познакомиться с жанрами живописи на примерах картин русских художников, узнать историю создания наиболее известных из них, попробовать создать рассказ по картине и т.п.

Первое занятие будет посвящено сказочным героиням (Василисе Прекрасной, Снегурочке, Спящей царевне) с картин русских художников Виктора Васнецова и Ивана Билибина.

Вход свободный по предварительной регистрации на https://vk.cc/cvd9wq

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457273236%2Falbum-44573273_00%2Frev