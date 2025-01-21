С мая возобновляется прямое авиасообщение между Мурманском и Минском

Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет прямое авиасообщение между Мурманском и Минском. Долететь до столицы Белоруссии снова можно прямым рейсом.

Полёты предусмотрены в период с 29 мая по 18 сентября 2025 года. Рейсы будут осуществлять один раз в неделю по четвергам, время в пути составит 2 часа 40 минут. Билеты уже в продаже, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/