Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 14:30
С мая возобновляется прямое авиасообщение между Мурманском и Минском
Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет прямое авиасообщение между Мурманском и Минском. Долететь до столицы Белоруссии снова можно прямым рейсом.
Полёты предусмотрены в период с 29 мая по 18 сентября 2025 года. Рейсы будут осуществлять один раз в неделю по четвергам, время в пути составит 2 часа 40 минут. Билеты уже в продаже, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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