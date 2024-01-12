С механиками-водителями Северного флота проведены занятия по вождению техники в районах Крайнего Севера

Водители боевых машин отработали различные упражнения по вождению военной техники с преодолением специально подготовленных препятствий на дистанции более 10 километров. Военнослужащие совершенствовали навыки в преодолении таких препятствий, как крутые подъёмы и спуски (с уклоном более 40 градусов), ямы с рыхлым снегом, а также участки дороги с глубокой колеей. Большая часть трассы проходила в лесистой местности, где водителям и механикам-водителям предстояло огибать деревья и выполнять крутые повороты.

На полигонах в Мурманской области с военнослужащими воинских частей и подразделений армейского корпуса Северного флота проведены практические занятия по вождению специальной гусеничной техники высокой проходимости в экстремальных условиях.

Механики-водители выполнили упражнения по вождению многоцелевых тягачей МТЛБ, двухзвенных снегоболотоходов ГАЗ-3344-20 «Алеут», танков Т-80БВМ, а также снегоходов ТТМ-1901 «Беркут-2».

Водители боевых машин отработали различные упражнения по вождению военной техники с преодолением специально подготовленных препятствий на дистанции более 10 километров. Военнослужащие совершенствовали навыки в преодолении таких препятствий, как крутые подъёмы и спуски (с уклоном более 40 градусов), ямы с рыхлым снегом, а также участки дороги с глубокой колеей. Большая часть трассы проходила в лесистой местности, где водителям и механикам-водителям предстояло огибать деревья и выполнять крутые повороты.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, подобные занятия и тренировки развивают внимание и концентрацию у военнослужащих, а также позволяют вырабатывать у водителей необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальной обстановке, когда действовать приходится в условиях полярной ночи и глубокого снега.

Помимо строгого выполнения инструкций при сдаче нормативов и выполнении упражнений, особое внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности.

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12495484@egNews