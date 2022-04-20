«С места в карьеру» - студенты Мурманска узнают об успешном карьерном старте на форуме Российского общества «Знание»

21 апреля в 10.00 в Мурманском арктическом государственном университете (ул. Капитана Егорова, 15) состоится молодёжный форум «С места в карьеру» Российского общества «Знание». Студенты прокачают свои способности самопрезентации, узнают тонкости работы фрилансером и получат ценные советы по запуску собственного стартапа. Обо всем им расскажут практикующие федеральные и региональные эксперты: бизнесмены, предприниматели, руководители компаний и преподаватели. Чтобы принять участие в форуме, необходимо заранее зарегистрироваться.

Откроет форум проректор по молодёжной политике Мурманского арктического государственного университета Любовь Лычкина.

Программа интенсива разделена на три трека, в каждом из которых пройдут мастер-классы и панельные дискуссии. На треке «Карьера» спикеры помогут студентам составить правильное резюме, которое не оставит равнодушным HR-менеджеров, выбрать подходящую тактику собеседования, а также избежать типичных ошибок для новичков. Представители компаний «Почта Банк», «X5 Retail Group» (макрорегион «Северо-Запад»), «2ГИС Север» и Центр консалтинговых проектов презентуют стажировки и проведут быстрые собеседования.

Начинающие фрилансеры в рамках одноименного трека узнают, как стать эффективным специалистом в самостоятельном режиме работы. А во время панельной дискуссии с участием ведущих отраслевых специалистов региона, в том числе маркетолога, SMM-специалиста с 7-летним опытом, партнёра Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Дмитрия Ликаркина, студенты определят первые шаги фрилансера, которые помогут обеспечить успешный и безопасный старт. Помимо этого, они научатся создавать уникальный бренд, не допускать выгорания при интенсивной работе и грамотно себя презентовать.

Отправной точкой для тех, кто мечтает начать собственный бизнес, станет трек «Стартап». Как воплотить интересную идею в стартап, расскажет генеральный директор компании «Фасад и интерьер», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Ирина Котловская. Особое внимание спикеры этого направления — бизнесмены и специалисты Мурманской области — уделят региональной специфике, в которой предстоит развиваться молодым предпринимателям.

Самые активные участники форума будут награждены призами.

Молодёжный проект «С места в карьеру» — это цикл просветительских мероприятий, которые проходят по всей стране для поддержки личностного, профессионального роста молодежи и развития предпринимательства в регионах России. Всего в 2022 году Российское общество «Знание» планирует провести 25 карьерных интенсивов, уже состоялось четыре онлайн-форума, а также четыре офлайн-форума: в Уфе, Тюмени, Чебоксарах, Астрахани, Ярославле, Иркутске и Абакане.