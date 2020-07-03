«С милого Севера в сторону южную» - учёные выявили влияние роста зарплат в регионах на миграцию населения

Учёные из Тюмени и Казани выяснили, что рост заработной платы в европейских регионах России значительно влияет на миграцию в районы Крайнего Севера, сообщили РИА «Новости» в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

«Спрос на труд на севере падает, в то время как в европейской части России растёт. Мы это видим по динамике занятости и заработной платы. Потому государственные программы, задачами которых является сохранение и увеличение численности населения северных регионов, должны быть направлены не на предложение труда, то есть не на миграцию как таковую, а на расширение спроса на труд в районах Крайнего Севера», — сказала профессор ТюмГУ Марина Гильтман.

По словам исследователей, одной из причин отрицательного миграционного прироста населения в районах Крайнего Севера может быть сокращение разрывов в оплате труда между севером и остальными территориями страны, в том числе регионами центральной и южной России, где зарплата за последние 15 лет росла быстрее.

Север и Арктика, по данным учёных, становятся привлекательными для мигрантов, если там больше возможностей для занятости, чем на рынках труда регионов с более благоприятными условиями для жизни.

В дальнейшем учёные планируют смоделировать взаимосвязь миграции и спроса на труд, чтобы выяснить, влияют ли на миграционные потоки на Крайний Север уровень безработицы и структура занятости в европейской части России. Сейчас, как добавили в вузе, недостаточно изучены с экономической точки зрения проблемы, касающиеся условий проживания на Крайнем Севере, особенно аспекты, связанные с инфраструктурой.