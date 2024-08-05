С момента воссоздания управления на арктической трассе не зарегистрировано ни одного чрезвычайного происшествия

Под непосредственным контролем ФГБУ «ГлавСевморпуть» (входит в контур госкорпорации «Росатом») за два года по Северному морскому пути выполнены 2603 рейса, организовано более 2,3 тысячи ледокольных проводок и выдано около 2,4 тысячи разрешений на плавание.

Как сообщает пресс-служба «Росатома», «ГлавСевморпуть», воссозданный 1 августа 2022 года, подвёл итоги двухлетней работы. Как и перед его историческим предшественником, Главным управлением Северного морского пути, перед учреждением стояла задача создать безопасные условия судоходства в акватории арктической трасы, в том числе контролировать выдачу разрешений на плавание судов, отвечать за мониторинг движения судов и обеспечение ледокольной проводки.

В частности, за два года работы специалисты штаба морских операций «ГлавСевморпути» разработали глубоководный маршрут, который позволил судам типа «Capesize» впервые в истории пройти транзитом через акваторию СМП. Кроме того, отдел разрешительной деятельности учреждения внедрил механизм подачи заявлений на плавание судов по СМП через портал «Госуслуги».

Как отмечает «Росатом», «за два года не было ни одного чрезвычайного происшествия на маршруте, что повысило привлекательность Северного морского пути для коммерческого судоходства».

«Количество заказчиков услуги по информационно-навигационному сопровождению рейсов в акватории СМП за два года выросло почти в два раза. Если в 2023 году у нас было заключено 9 договоров с заказчиками, то в 2024-ом — уже 16, и количество их продолжает увеличиваться», — сообщил генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

Напомним, Северный морской путь определен одним из стратегических приоритетов развития России. СМП является наиболее коротким морским путем между европейской частью России и Дальним Востоком: протяженность трассы от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи км.

Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, 2035 году — 220 млн тонн. Грузоперевозки по Севморпути за 2023 год составили 36,25 млн тонн, международные транзитные перевозки превысили 2 млн тонн.

Фото: https://www.rosatom.ru/journalist/news/fgbu-glavsevmorput-podvelo-itogi-dvukhletney-raboty/