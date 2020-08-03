Специалисты портала «Наш Север» осуществляют контроль поступающих инициатив граждан и их первичную модерацию на предмет корректности и соответствия требованиям к содержанию.

Согласно регламенту обработки инициатив, заявки граждан должны пройти шесть обязательных этапов: подачу заявки на портале; модерацию; экспертную оценку; подготовку официальной заявки; итоговое голосование; передачу материалов по инициативе в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области на соискание субсидии по инициативному бюджетированию.

Технически сервис стал доступен жителям региона с марта 2020 года – тогда же поступили первые инициативы от граждан. Большая часть поступающих предложений касается благоустройства – обновления и создания детских площадок, обустройства дворовых территорий, но есть и оригинальные – например, возродить тепличные хозяйства или строительство арт-резиденции.

«Больше всего северяне направляют инициативы по обустройству детских площадок. В этом году запланировано благоустройство дворов 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях региона. Однако то, что специалисты портала продолжают принимать инициативы от граждан по данной теме, говорит о том, что работа в этом направлении будет продолжаться в увеличенных объёмах», – отметил министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

С момента вступления в действие регламента специалистами портала «Наш Север» рассмотрено 55 инициатив северян, 5 из которых вынесены на предварительное одобрение.

Чтобы направить инициативу о проблеме по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы жителей, северянам необходимо пройти регистрацию на сайте «Наш Север». Затем пользователю предлагается выбрать категорию инициативы, указать адрес и/или местоположение на карте, заполнить поле с описанием и приложить фотографии. Обязательным является указание информации о желаемом вкладе для реализации инициативы, как финансовом, так и нефинансовом.

Министерство цифрового развития Мурманской области

Портал «Наш Север» создан в Мурманской области в 2019 году. Его основной функцией является приём и обработка сообщений населения по вопросам повышения качества жизни и обеспечению развития региона.