С момента выхода «Спутник V» в гражданский оборот, число россиян, однозначно готовых к вакцинации, выросло почти в 1,5 раза

Похоже, с ковид-диссидентством покончено: население боится заболеть коронавирусом, согласных сделать прививку становится больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» участвовали представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне, не болевшие COVID-19, стали чаще испытывать страх заражения вирусом: в конце мая в разной степени боялся каждый второй, сегодня — 58%.

Сейчас, когда «Спутник V» вышел в гражданский оборот, по сравнению с началом декабря количество россиян, однозначно готовых к вакцинации, выросло почти в 1,5 раза: с 9 до 13% — и это при том, что некоторая часть экономически активного населения уже привилась.

Женщины боятся вируса больше мужчин (63% против 55% соответственно), но готовность к вакцинации среди женщин ниже: однозначно и скорее готовых сделать прививку 25% против и 38% среди мужчин. Самая высокая же тревожность по поводу заражения — среди россиян старше 45 лет (66%), желающих сделать прививку от COVID-19 среди них также больше всего (43%).