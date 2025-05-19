С момента запуска проекта «Курс на Север» в Мурманскую область переехали 446 человек

Сегодня в рамках оперативного совещания рассмотрели реализацию проекта «Курс на Север», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2023 году в рамках стратегического плана «На Севере жить!». Глава региона сообщил, что с момента запуска проекта в Кольское Заполярье переехали 446 человек.

«Проект «Курс на Север» стал значимым шагом в привлечении квалифицированных специалистов в Мурманскую область. Задача проекта – поиск людей, кто желает переехать к нам в регион, их сопровождение и обеспечение интеграции в жизнь. С момента запуска проекта в 2023 году в Мурманскую область переехали 446 человек, из которых 276 – это специалисты различных отраслей и 170 – члены их семей. Наибольшее количество специалистов прибыло для работы в сфере образования и здравоохранения, а также в технических и гражданских специальностях», – сообщил Андрей Чибис.

Проект охватывает все 17 муниципалитетов области – участники программы проживают и работают в каждом из них. Больше всего переездов в Мурманск, Апатиты и Кировск.

«Важно, что подписано 116 соглашений с крупнейшими работодателями региона, с промышленными предприятиями. Это позволяет закрывать их потребность по индивидуальным запросам, и, соответственно, привлекать сюда людей. А это значит, что проект «Курс на Север» продолжает выполнять ключевую задачу стратегического плана «На Севере – жить!» – притягивать сюда квалифицированных людей», – подчеркнул губернатор.

В заседании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Ключевая задача проекта совпадает с основными целями стратегического плана «На Севере - жить» – привлечение квалифицированных специалистов, которых так не хватает в нашем регионе, – прокомментировал итоги совещаний Сергей Дубовой. – Для крупнейших работодателей Мурманской области, таких, как промышленные гиганты, транспортные и логистические компании, образовательные и медицинские учреждения – это тоже большой плюс – кадровая поддержка по индивидуальному запросу. Уже подписано 116 соглашений с такими работодателями. Позитивным моментом считаю и то, что наш регион выбирают для жизни учителя и врачи, которые очень востребованы в школах и поликлиниках. К нам приехали жить из 76 регионов страны и трёх зарубежных стран. Значит, работа проекта «Курс на Север» эффективна и идёт в нужном направлении.

Правила участия в проекте «Курс на Север» опубликованы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале проекта.

Подробнее о реализации проекта в своём докладе рассказала руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/