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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 20:55

С морскими пехотинцами Северного флота проходят первые в новом учебном году ночные занятия по огневой подготовке

На полигоне соединения морской пехоты Северного флота проходят первые в новом учебном году ночные занятия по огневой подготовке. В течение нескольких дней военнослужащие береговых войск отработают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по применению штатного вооружения и военной техники, оборудованию фортификационных сооружений и организации взаимодействия на поле боя в Арктической зоне.

Особое внимание в ходе программы подготовки в составе отдельных подразделений береговых войск флота будет уделено наработке навыков выживания военнослужащих в экстремальных арктических условиях.

На этапе практических действий военнослужащие выполнят стрельбы из штатного стрелкового оружия: автоматов, пулемётов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих береговых войск Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы, сообщает пресс-служба СФ.

 

Фото:

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447376@egNews

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