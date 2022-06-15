С морскими пехотинцами Северного флота проведено занятие по огневой подготовке

С морскими пехотинцами Северного флота в рамках плановой боевой подготовки в летнем периоде обучения проведено занятие по огневой подготовке на полигоне в Печенгском районе.

Военнослужащие выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов, автоматов, пулемётов и снайперских винтовок по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.

Занятие было проведено в составе отделений и взводов морской пехоты. Подразделения отработали ведение стрельбы как при оборонительных, так и при наступательных действиях.

В ходе выполнения боевых упражнений первостепенное внимание было уделено соблюдению правил безопасности при обращении со штатным оружием и боеприпасами. Перед занятием морские пехотинцы прошли соответствующие инструктажи.

Как сообщает пресс-служба СФ, в начале лета на Крайнем Севере имеется возможность проведения занятий по боевой подготовке с военнослужащими береговых войск Северного флота практически круглосуточно при одинаковой освещенности, что связано с полярным днём, в ходе которого солнце не заходит за горизонт даже ночью.

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