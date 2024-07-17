С морскими пехотинцами Северного флота проведено занятие по вождению боевых машин

В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота прошли занятия по вождению боевых машин, в ходе которых военнослужащие обучались передвижению по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

В ходе занятий водители бронетранспортеров БТР-82А отработали движение по дорогам и колонным путям, действия при налете авиации противника, а также преодоление условно зараженных участков местности.

Для усложнения выполнения упражнения маршруты были оборудованы искусственными и естественными препятствиями такими, как колейный мост, противотанковый ров, подъёмы и спуски с разными углами наклона. Также военнослужащие учились преодолевать участки местности, оборудованные имитацией минно-взрывных заграждений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия с военнослужащими проводились под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт. Такие тренировки позволяют закрепить навыки эксплуатации боевых машин, учитывая особенности ведения боевых действий, применяя опыт специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12520878@egNews