С морскими пехотинцами Северного флота проведены занятия по огневой подготовке

На учебном полигоне бригады морской пехоты Северного флота в посёлке Спутник прошли плановые занятия по огневой подготовке с военнослужащими. Перед началом стрельб морские пехотинцы построились в виде латинской буквы «Z» в знак поддержки боевых товарищей, выполняющих задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Во время занятий по огневой подготовке на полигоне военнослужащие отработали стрельбы из автоматов, пулемётов, ручных противотанковых гранатомётов и снайперских винтовок по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику противника. Помимо стрельб морские пехотинцы выполнили метание гранат из укрытия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия были проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Огневую подготовку успешно прошли все подразделения батальона морской пехоты.