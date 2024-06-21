С морскими пехотинцами Северного флота проведены занятия по огневой подготовке на полигоне в Мурманской области

В рамках плановой боевой подготовки в летнем периоде обучения с морскими пехотинцами Северного флота проведены занятия по огневой подготовке на полигоне в Печенгском округе.

Военнослужащие выполнили стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов по целям, имитирующим бронетехнику противника, а также отстрелялись по мишеням из автоматов, пулемётов и снайперских винтовок.

Занятия были проведены в составе отделений и взводов морской пехоты. Подразделения отработали ведение стрельбы как при оборонительных, так и при наступательных действиях.

В ходе выполнения боевых упражнений первостепенное внимание было уделено соблюдению правил безопасности при обращении со штатным оружием и боеприпасами. Перед занятием морские пехотинцы прошли соответствующие инструктажи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, тренировками военнослужащих морской пехоты руководят опытные инструкторы, имеющие опыт боевых действий в специальной военной операции. Особенностями выполнения упражнений являются погодные условия Крайнего Севера.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12517360@egNews