С морскими пехотинцами Северного флота проведены занятия по тактической медицине

На одном из военных полигонов в Печенгском районе Мурманской области с военнослужащими медицинских подразделений бригады морской пехоты Северного флота было проведено занятие по тактической медицине.

Каждый элемент практических занятий по тактической медицине завершался отработкой специальных нормативов. Преодоление полосы препятствия, поиск раненого бойца на поле боя, его эвакуация силами одного человека путём переноски на спине с использованием пояса или верёвки, и оказание первой медицинской помощи, перенос раненого с помощью лямки одним человеком – всё это выполнялось за установленное время.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на полигоне медики морской пехоты показали развертывание и оборудование подразделений, выполнение персоналом своих функциональных обязанностей при работе в условиях современного боя, с учётом опыта специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12517852@egNews