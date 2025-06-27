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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 09:50

С морскими пехотинцами Северного флота провели занятия по вождению боевых машин

В отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Северного флота прошли занятия по вождению боевых машин, в ходе которых военнослужащие обучались движению по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

В ходе занятий водители бронетранспортёров БТР-80 и механики-водители двухзвенных плавающих транспортеров высокой проходимости ДТ-10ПМ отработали движение по дорогам и колонным путям, действия при налёте авиации противника, а также преодоление условно заражённых участков местности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия проходили на одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области, где в равной степени представлены особенности рельефа местности Кольского Заполярья: редколесье, овраги, скопления валунов и другие естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован искусственными препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Занятия по вождению техники в условиях бездорожья помогают военнослужащим в совершенстве овладеть профессиональными навыками для выполнения задач на Крайнем Севере и в Арктике.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/27ca0242-80a0-4a22-b56f-b7c789012812

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