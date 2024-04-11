С морскими пехотинцами Северного флота проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

С военнослужащими отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота проводятся занятия по огневой, тактической, медицинской и другим видам подготовки.

Морские пехотинцы готовятся к условиям современного боя на специальной полосе препятствий, на которой создана обстановка, максимально приближенная к боевой, с применением средств имитации, дыма и светошумовых гранат. Это помогает выработать психологические навыки и преодолеть страх.

При этом от руководителя занятия военнослужащим постоянно поступают различные вводные такие, как перенос огня, применение беспилотных летательных аппаратов противником, оказание помощи раненному, его эвакуация и другие.

На тренировках каждый военнослужащий совершенствует навыки грамотного передвижения в бою. Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом в составе пары, тройки, группы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особенностью проведения тренировок являются сложные климатические условия Заполярья, глубокий снежный покров и сильная ветровая нагрузка.

Занятия проходят под руководством опытных инструкторов морской пехоты Северного флота, получивших богатый боевой опыт в ходе специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508633@egNews