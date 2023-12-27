С морскими пехотинцами Северного флота в Мурманской области проводятся занятия по тактической стрельбе

С военнослужащими бригады морской пехоты Северного флота, дислоцированной в Мурманской области, проводятся занятия по тактической стрельбе.

Морские пехотинцы ведут стрельбу по мишеням из пистолетов Ярыгина и Макарова, автомата Калашникова на дистанциях от 10 до 400 метров.

В ходе выполнения упражнений по тактической стрельбе создаётся мишенная обстановка, при которой перед стрелком внезапно появляются различные цели, очередность поражения которых он должен определить самостоятельно, выбрав при этом правильное оружие и огневую позицию.

Армейская тактическая стрельба уникальна тем, что в одном упражнении может сочетаться применение нескольких видов огнестрельного и холодного оружия, а также элементы рукопашного боя.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов, получивших богатый боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493069@egNews