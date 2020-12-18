С мотострелками Северного флота проведено первое в новом учебном году занятие по огневой подготовке

В Печенгском районе Мурманской области прошли первые в новом учебном году практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. В течение нескольких дней военнослужащие отрабатывали задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники в условиях Крайнего Севера.

Мотострелки и наводчики боевых машин отработали ведения огня из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок СВД и вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Их автоматов и пулемётов Калашникова бойцы выполнили стрельбы всеми способами с места и в движении по неподвижным, появляющимся и движущимся целям днем и ночью. Кроме того военнослужащие отработали метание ручных гранат.

Как сообщает пресс-служба СФ, занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса Северного флота. В процессе их проведения личный состав доводит до автоматизма навыки работы со штатным стрелковым оружием, неукоснительно соблюдая правила безопасности при проведении стрельб.