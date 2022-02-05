С мотострелками Северного флота проведено практическое занятие по огневой подготовке

На военном полигоне в Печенгском районе прошло практическое занятие по огневой подготовке с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера.

Мотострелки вели огнь из штатного оружия: автоматов, пулемётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Танкисты вели стрельбу из 125-мм пушки танка Т-80БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям. Мишени имитировали военные объекты противника: танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт. Стрельбу по мишеням танкисты выполняли с ходу на расстоянии до 2 тысяч метров.

Как сообщает пресс-служба СФ, выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений сухопутных войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих и вооружения к действиям при низкой температуре, глубоком снежном покрове и сильном ветре.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12407058@egNews