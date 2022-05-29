С Мурманской области стартовал второй сезон Всероссийского проекта «Чистая Арктика»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал старт второму этапу федерального проекта «Чистая Арктика». Он начался именно в Кольском Заполярье с акции «Океан чистоты». Волонтёры очистили прибрежные территории водоёмов Мурманска, Кандалакши и Кировска. За несколько часов собрали 12 тонн мусора.

Глава региона зачитал обращение Президента России Владимира Путина к участникам акции в столице Кольского Заполярья.

«Приветствую вас в Мурманске, на старте второго этапа Всероссийского проекта «Чистая Арктика». В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития арктических территорий, сохранения уникальной природы региона уделяется приоритетное внимание государства. Очень важно, что к решению этих серьёзных проблем активно подключаются представители общественных организаций, добровольческого, экологического движений. Отрадно, что проект уже принёс реальную отдачу. Волонтёры помогли очистить от накопившегося мусора более сотни гектаров на острове Вилькицкого, в посёлках Тикси и Валёк, в Новодвинской крепости, и в целом эта работа охватывает всё больше территорий российского Крайнего Севера. Уверен, что «Чистая Арктика» продолжит расширять горизонты, вовлекать в свою орбиту новых единомышленников. Хочу поблагодарить вас, ваших коллег и товарищей за инициативность и неравнодушие, за активную жизненную позицию, стремление внести свой вклад в сбережение нашего природного богатства», – озвучил обращение Президента России Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области также отметил, что уборка в арктических регионах – это значимый федеральный проект, а в Мурманской области он по-своему уникален.

«Особенно почетно, что «Чистая Арктика» начинается сегодня с Мурманской области в день её образования. По-настоящему ценно то, что всё больше людей от мала до велика стараются сделать чище нашу природу. Благодаря активности неравнодушных северян очищаются тундра, побережья водоёмов, территории населённых пунктов. Семейное, корпоративное и индивидуальное волонтёрство, экологическое просвещение и воспитание – всё это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Производства в Мурманской области постоянно ведут работу по снижению экологического вреда, а кроме того, в регионе активно развивается зелёная энергетика. Мы живём и работаем в Арктике, это наш дом, и в наших силах сделать его лучше и навести порядок», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также обратился со словами приветствия и благодарности за участие к активистам Кировска и Кандалакши, которые присоединились по видеосвязи к собравшимся на набережной в Мурманске. Сегодня в этих городах прошла уборка озера Верхнего и Монастырского наволока.

Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, развитие арктического региона остаётся приоритетной задачей правительства.

«Совет Федерации уделяет огромное внимание развитию арктической зоны. Проект «Чистая Арктика» объединил все арктические субъекты с целью уборки накопившегося мусора. Участие сегодня в акции принимают не только волонтёры, но и сотрудники крупных предприятий, работники бюджетной сферы, студенты. Этот проект трогает за душу всех. Такое вовлечение необходимо, чтобы сделать нашу страну чище и передать её потомкам», – подчеркнула Елена Зленко.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, отметил, что проект по очистке арктической территории набирает свои обороты, вовлекает и сплачивает всё больше и больше людей.

— Радует, что в числе добровольцев много молодёжи, ведь именно им продолжать созидать на Кольской земле. Заполярье – уникальное место с суровым климатом, богатой природой, огромным скоплением ресурсов. Здесь находится и база для части стратегических сил России, работают крупные промышленные предприятия. Все это негативно сказывается на окружающей среде. В настоящее время экологическим проблемам уделяется огромное внимание. Депутаты областной Думы на всех уровнях поднимают эти вопросы, – сказал парламентарий. - Все же изменения к лучшему заметны. Например, в нашем регионе активно ликвидируются большие свалки, на градообразующих предприятиях запущены и успешно реализуются программы по сокращению вредных выбросов. Вызывает много вопросов привычка жителей и гостей Кольского полуострова после своего пребывания на природе оставлять мусор. Думаю, совместными усилиями решим и эту проблему.

Как прокомментировал ход уборки председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин, в Арктике скопилось большое количество отходов, среди них корабли, бытовой мусор. На побережье арктических водоёмов волонтёры обнаруживают не только находки времен середины прошлого века, но и современные экземпляры. Руслан Губайдуллин подчеркнул, что важно не только очищать, но и не создавать скопление мусора, и призвал всех северян стремиться с экологичному поведению.

«Важно, что сегодня на набережной собрались неравнодушные люди, они вышли вместе со своей семьей с благой целью – сделать область и Арктику чище. Низкий поклон всем, кто принял участие в акции, кто бережно относится к своему краю, проводит субботники и уборку территорий», – поблагодарил северян губернатор Андрей Чибис.

В рамках запланированной программы для волонтёров и участников акции работал диджей, была организована интерактивная площадка «Арт-музей под открытым небом». Также в рамках акции были созданы ограждения для территории гнездования птиц.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в продолжение программы субботника состоялся интерактив с волонтёрами на тему «лучшие находки» и вручение подарков всем участникам.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. «Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», «ФосАгро», компания «Орион» и др.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/