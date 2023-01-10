С мусором праздничной недели мурманский регоператор справился в штатном режиме

Первая неделя наступившего года для представителей сферы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области прошла без серьёзных происшествий. Все задействованные службы работали в штатном режиме, минимальное количество задержек по вывозу отходов было вызвано перекрытием доступа спецтехники к местам складирования ТКО, но и там в кратчайшие сроки удавалось отладить график.

Вместе с тем регоператор отмечает резкое увеличение объёмов ТКО, образуемых юридическими лицами. Так, в областном центре зарегистрированы случаи перенаполнения контейнеров, расположенных у магазинов федеральных торговых сетей. В таких случаях юридические лица могут обратиться в адрес регионального оператора для оперативного решения вопроса.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», согласно федеральному законодательству, все предприятия и организации обязаны заключить договоры с региональным оператором, поскольку именно они несут ответственность за отходы, образующиеся в результате коммерческой деятельности, включая ТКО. Одна из целей регоператора – обеспечить легальную деятельность организаций при обращении с отходами. Наряду с претензионно-исковой работой регоператор активизирует инспекционные выезды по адресам, где ведётся коммерческая деятельность без договоров на обращение с ТКО. Ежедневно «уклонистам» от оплаты направляются досудебные уведомления, а те, кто не реагирует, погашают долги через суд. Кроме того, проводимый компанией анализ образования ТКО у предпринимателей на территории Мурманской области позволяет при необходимости корректировать потребность в транспорте и контейнерах.

Для того, чтобы предприниматели могли грамотно рассчитать свои затраты, правительство Мурманской области сформулировало разъяснения о том, как применять нормативы накопления при определении платы за услугу по обращению с ТКО. Документ размещён на сайте регионального Минэнерго и ЖКХ во вкладке «Нормативные правовые документы» (https://minenergo.gov-murman.ru/documents/npa/normtko.php). На сайте регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области (https://51.citymatic.ru/) во вкладке «Перечень документов» можно найти необходимую информацию по оплате услуг по обращению с ТКО, а также скачать форму заявления. Заполненную форму следует направить по адресу электронной почты Мурманского филиала АО «Ситиматик» – dogovor51@citymatic.ru. На вопросы о заключении договора ответят по телефонам: 8 (800) 707-13-71, 8 (8152) 56-76-16 (режим работы абонентско-договорного отдела: пн.-пт. с 9.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00).

Также регоператор напоминает о необходимости соблюдения некоторых правил при утилизации непременного атрибута зимних праздников – новогодних елок. Во-первых, прежде чем вынести дерево из дома, его необходимо освободить от украшений, так как они не подлежат переработке. Во-вторых, выброшенную ель следует размещать на площадке для КГО, так как контейнеры для ТКО не предназначены для такого мусора.

Фото предоставлено пресс-службой Мурмансого филиала АО «Ситиматик».