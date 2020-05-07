С начала 2020 года заполярные атомщики произвели 3639,4 млн кВтч электроэнергии, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 132,2 млн кВтч

Кольская АЭС в апреле текущего года выработала 672 млн кВтч электроэнергии. Это на 6,4 процента больше, чем годом ранее. Всего же с начала 2020 года заполярные атомщики произвели и направили в Единую энергетическую систему России 3639,4 млн кВтч электроэнергии, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 132,2 млн кВтч.

Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время на станции в работе находятся второй, третий и четвертый энергоблоки. На энергоблоке № 1 завершается плановый ремонт. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 880 МВт.