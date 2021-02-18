С начала 2021 года протяженность маршрутов природоохранных рейдов в Мурманской области составила более 2000 км

С января 2021 года сотрудниками «Центра лесного и экологического контроля» совместно с эковолонтерами проведено 5 совместных природоохранных рейдов по мониторингу и охране особо охраняемых территорий регионального значения в государственных заказниках «Симбозерский», «Лапландский лес» и общедоступных охотничьих угодьях Мончегорского, Кольского, Оленегорского и Кировского районов.

Охрана и мониторинг проводились методом патрулирования на снегоходах и организацией скрытых постов наблюдения на местах пересечения границ заказника с зимними дорогами в районе населенных пунктов Ревда, Оленегорск, Мончегорск, Кировск, Верхнетуломский, Ковдор. За 10 суток пройдено на снегоходах более 2000 км.

Во время патрулирования проверено соблюдение гражданами природоохранного законодательства, наличие и состояние аншлагов границ заказников, а также проведен мониторинг миграций дикого северного оленя, места стоянок и миграции которого были обнаружены на территории Кольского района – в 20 км от границы Лапландского заповедника. Кроме того, обследованы лососевые водоемы заказников на наличие незаконных орудий лова.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, по результатам рейдовых мероприятий проведено 57 разъяснительных бесед с местными жителями, туристами, рыбаками, охотниками по соблюдению режима заказника, правилам охоты, рыболовства, лесному законодательству. За нарушения возбуждены 3 дела об административных правонарушениях.

Подобные рейды на постоянной основе будут продолжены.