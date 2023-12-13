С начала 2023 года на Северном бассейне рыбаки выловили 455,5 тысячи тонн рыбы

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 536 тысяч тонн.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 12 декабря 2023 года общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 5,1 млн тонн — на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

На Северном бассейне рыбаки выловили 455,5 тысячи тонн, в том числе трески – 265 тысяч тонн, пикши – 76,8 тысячи тонн, мойвы – 23 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 536 тысяч тонн.

Видео: https://vk.com/video-198760157_456239783