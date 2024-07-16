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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.24 16:30

С начала 2024 года более 2,3 тысячи женщин в Мурманской области получили услуги по родовым сертификатам

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Мурманской области оплатило услуги по родовым сертификатам более 2300 мамам. Свыше 22 миллионов рублей было перечислено медицинским организациям за оказанные услуги.

Электронный родовый сертификат позволяет беременной женщине выбрать медицинское учреждение, в котором она будет наблюдаться в период беременности и родов, а также медицинскую организацию, в которой будет наблюдаться ребёнок до года.

При первичном посещении женской консультации по месту жительства, врачом будет сформирован электронный родовый сертификат. В случае, если сертификат не был предоставлен женской консультацией, его сформирует роддом. Также сертификат может быть сформирован детской поликлиникой, в которой будут проводиться профилактические осмотры ребёнка.

Сертификат имеет форму только электронного документа и состоит из трёх талонов на общую сумму до 12 тысяч рублей, по которым Отделение СФР оплачивает медицинские услуги. Все необходимые сведения для оплаты оказанных матери и ребёнку медицинских услуг Отделение ОСФР по Мурманской области получает от медицинских организаций.

Отделение ОСФР по Мурманской области обращает внимание на то, что оплате по родовому сертификату подлежат услуги, оказанные медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования. Если будущая мама наблюдается в частной клинике, не работающей по программе ОМС, то в формировании электронного родового сертификата могут отказать, так как клиника не получит оплату за оказанные услуги. Родовый сертификат имеет право оформить женщина, которая усыновила ребёнка в возрасте до 3 месяцев. Сделать это можно в детской поликлинике по месту жительства.

Для оформления родового сертификата понадобится: паспорт, СНИЛС, полис ОМС или документ, подтверждающий проживание (пребывание) на территории Российской Федерации.

Узнать номер сертификата и другие интересующие сведения можно, зайдя в свой «личный кабинет» на портале «Госуслуг» и перейдя в раздел «Документы» – «Семья и дети».

Фото: https://gov-murman.ru

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