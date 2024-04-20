С начала 2024 года судебные приставы сохранили прожиточный минимум при взыскании долгов 866 жителям Мурманской области

Напомним, что для того чтобы воспользоваться данным правом, должнику необходимо подать заявление. Это можно сделать в «личном кабинете» на портале «Госуслуги» или обратившись к судебному приставу по месту ведения исполнительного производства.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, в заявлении следует указать:

- фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, номер контактного телефона;

- социальную категорию, к которой относится заявитель (например, трудоспособный гражданин или пенсионер);

- реквизиты банковского счёта, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума.

Обращаем внимание, что прожиточный минимум может быть сохранён только на одном из счетов должника-гражданина. Также необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода.

Несмотря на то, что на рассмотрение заявления судебному приставу даётся до 10 дней, происходит это в кратчайшие сроки. В случае положительного решения постановление о сохранении прожиточного минимума направляется для исполнения в банк и организацию, выплачивающую денежные средства должнику.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.