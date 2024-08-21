С начала 2024 года в Мурманской области отремонтировано 109 многоквартирных домов

В 2024 году в рамках региональной программы капремонта работы завершены в 109 домах, общая площадь которых составила 432,7 тысячи квадратных метров. Общее же число отремонтированных в России с начала года домов составляет почти 11,5 тысячи. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Так, за первые семь месяцев 2024 года площадь отремонтированных домов в стране превысила 46 млн квадратных метров, что свидетельствует о том, что программа успешно реализуется и способствует улучшению жилищных условий граждан.

«Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», – сказал Марат Хуснуллин.

В 2024 году Фонд капремонта Мурманской области выполняет работы в 579 многоквартирных домах на общую сумму более чем 9,26 млрд рублей. В 2023 году был выполнен капитальный ремонт в 264 домах.

Помимо региональной программы капремонта домов в Заполярье также идут работы в рамках плана «На Севере – жить». За счёт средств областного бюджета в размере 1,7 млрд рублей предусмотрен капитальный ремонт в 109 домах, по всем видам работ контракты заключены.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по инициативе губернатора Андрея Чибиса и при поддержке президента Владимира Путина в Мурманской области проводятся мероприятия по реновации ЗАТО. В 2024 году в рамках реновации ЗАТО выполняется ремонт в 161 доме по 534 видам строительно-монтажных работ на общую стоимость более чем 3,79 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/