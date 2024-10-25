С начала 2024 года в нашем регионе малый и средний бизнес поставил госкомпаниям товаров и услуг на 13,7 млрд рублей

В Мурманской области за 9 месяцев 2024 года малый и средний бизнес поставил госкомпаниям товаров и услуг на 13,7 млрд рублей. Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Напомним, в настоящее время компании с госучастием обязаны закупать у МСП-поставщиков товары и услуги в рамках установленной правительством РФ квоты, её соблюдение обеспечивают Корпорация МСП и органы власти регионов.

«Закупки госкомпаний дают малому и среднему бизнесу доступ к стабильному рынку сбыта товаров и услуг. МСП-поставщики не только нарастили объём, увеличивается количество малых и средних предприятий, которые могут выполнять договоры в соответствии с требованиями крупных заказчиков», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

За III квартала число МСП-поставщиков в Мурманской области увеличилось по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 22% — до 1161 единиц.

У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании.

Объём закупок включён в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».