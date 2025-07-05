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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.25 14:00

С начала 2025 года 932 семьи Мурманской области улучшили жилищные условия за счёт средств материнского капитала

Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, включая покупку или строительство жилья, проведение ремонта и реконструкции, а также оплату первоначального взноса по ипотеке и погашение ипотечного кредита. Кроме того, средства могут быть направлены на участие в долевом строительстве. Всего на эти цели Отделение СФР по Мурманской области направило 649 млн 385 тысяч 624,91 рубля.

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку, с рождением которого возникло право на сертификат, исполнится три года. Исключением является погашение основного долга по ипотечному кредиту или внесение первоначального взноса. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребёнка. После покупки жилья всем членам семьи, включая детей, должны быть выделены доли в собственности.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать на портале госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области или МФЦ. Кроме того, семья может подать заявление об использовании средств сертификата одновременно с оформлением ипотечного кредита в банке. Заявление и необходимые сведения из документов банк сам передаст в Отделение СФР по Мурманской области по электронным каналам.

Приобретаемое жильё должно находиться на территории России. Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жильё.

За более подробной информацией вы всегда можете обратиться по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Мурманской области 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, время работы — пн.-чет. с 8.30 до 17.00, пят. с 8.30 до 15.00).

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