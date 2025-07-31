С начала 2025 года Отделение СФР по Мурманской области оплатило северянам более 130 тысяч больничных

Отделение СФР по Мурманской области с начала 2025 года оплатило жителям региона более 130 тысяч электронных листков нетрудоспособности на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Пособия получили 62104 человека.

Как сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР, пособие по временной нетрудоспособности назначается работающим гражданам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Также получать пособие имеют право индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплатившие в полном объеме страховые взносы за предыдущий календарный год. Например, на оплату больничного в 2025 году имеют право индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), которые полностью уплатили страховые взносы в 2024 году.

Первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счёт средств Отделения СФР по Мурманской области. При уходе за больным членом семьи, например, за ребёнком — пособие за весь период выплачивается за счёт средств регионального Отделения СФР.

Если работник заболел во время ежегодно оплачиваемого отпуска и оформил больничный, то пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено по общим правилам, а отпуск можно будет продлить на дни больничного или перенести. Случаи ухода за больным ребёнком или другим членом семьи во время отпуска оплате не подлежат.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка гражданина за предыдущие два года, страхового стажа и количества дней по больничному листу. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более восьми лет. В случае ухода за больным ребенком до 7 лет (включительно) пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя.

В этом году предельная величина пособия по временной нетрудоспособности в нашем регионе составляет 5673,97 рубля в день, минимальная оплата одного дня больничного равняется 1032,85 рубля.

Северяне могут отслеживать сведения об открытии больничного листа, его продлении, закрытии и размере выплаты в «личном кабинете» на портале «Госуслуги».

Отделение СФР по Мурманской области назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня представления работодателем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.

По всем дополнительным вопросам этой темы можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/