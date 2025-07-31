Участники программы «Свой дом в Арктике» до открытия счёта в банке смогут поменять цель использования сертификатаМедицинские работники Мурманской области теперь могут менять место работы без утраты компенсационных выплат
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 13:30

С начала 2025 года Отделение СФР по Мурманской области оплатило северянам более 130 тысяч больничных

Отделение СФР по Мурманской области с начала 2025 года оплатило жителям региона более 130 тысяч электронных листков нетрудоспособности на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Пособия получили 62104 человека.

Как сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР, пособие по временной нетрудоспособности назначается работающим гражданам, застрахованным в системе обязательного социального страхования. Также получать пособие имеют право индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплатившие в полном объеме страховые взносы за предыдущий календарный год. Например, на оплату больничного в 2025 году имеют право индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), которые полностью уплатили страховые взносы в 2024 году.

Первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счёт средств Отделения СФР по Мурманской области. При уходе за больным членом семьи, например, за ребёнком — пособие за весь период выплачивается за счёт средств регионального Отделения СФР.

Если работник заболел во время ежегодно оплачиваемого отпуска и оформил больничный, то пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено по общим правилам, а отпуск можно будет продлить на дни больничного или перенести. Случаи ухода за больным ребёнком или другим членом семьи во время отпуска оплате не подлежат.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка гражданина за предыдущие два года, страхового стажа и количества дней по больничному листу. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка оплачивается, если стаж составляет более восьми лет. В случае ухода за больным ребенком до 7 лет (включительно) пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя.

В этом году предельная величина пособия по временной нетрудоспособности в нашем регионе составляет 5673,97 рубля в день, минимальная оплата одного дня больничного равняется 1032,85 рубля.

Северяне могут отслеживать сведения об открытии больничного листа, его продлении, закрытии и размере выплаты в «личном кабинете» на портале «Госуслуги».

Отделение СФР по Мурманской области назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня представления работодателем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.

По всем дополнительным вопросам этой темы можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)С начала 2025 года Отделение СФР по Мурманской области оплатило северянам более 130 тысяч больничных-PRO Валюту (16+)Средний курс покупки/продажи наличного доллара к рублю растёт-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»