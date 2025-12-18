С начала 2025 года в «Экотехнопарке» АО «Ситиматик» в Мурманской области отобрали 1,3 тысячи тонн вторсырья

Среди фракций лидерами по отбору стали пластиковые бутылки всех форм и расцветок с показателем 324 тонны, следом идёт макулатура, её вес 284 тонны, после – банка алюминиевая с показателем 66 тонн.

Самым продуктивным месяцем по отбору стал март с показателем 148 тонн. Аутсайдером рейтинга – февраль с показателем 76 тонн.

Таким образом, даже выраженная сезонность в Мурманской области (когда большинство жителей уезжает в другие регионы в летний период) не сказывается на работе предприятия. Данные ещё незавершившегося года говорят о стабильной работе «Экотехнопарка»: с 2019 по 2024 годы сотрудники отобрали и реализовали почти 4 тысячи тонн вторичных ресурсов.

Несмотря на определенные сложности, вызванные сначала пандемией коронавируса, а после – санкционным давлением на страну, за последние несколько лет АО «Ситиматик» удалось достичь уровня сбыта вторичных ресурсов в 70–80 тонн ежемесячно. По сути, речь об отходах, которые ещё в недавнем прошлом попадали на свалки, а сегодня, в соответствии с принципами экологии, отправляются на переработку.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторичных ресурсов. Технология производства, используемая на комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом черных металлов и картон.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».