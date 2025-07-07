С начала 2025 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 334 человека

В том числе 113 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщает администрация муниципалитета, признаны безработными 137 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2025 года 89 жителям муниципалитета – 40,3% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 июля 2025 года зарегистрировано 79 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,85% к численности трудоспособного населения. Всего на отчётную дату зарегистрированы 104 человека, ищущих работу.

За январь-июнь 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 259 вакансий. На 1 июля в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 154 вакансии, из них 96 по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда 0,7 человек на одну вакансию. В настоящее время востребованы: преподаватели, медицинские работники, инженеры, механики, слесари, водители, продавцы, официанты, подсобные рабочие.

В январе-июне 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 327 граждан, по социальной адаптации 23 человека, по психологической поддержке 28 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности - 13 человек, по информированию о положении на рынке труда - 156 граждан. В общественных работах приняли участие 23 человека, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 8 безработных граждан и 1 студент.

Продолжается набор безработных граждан в группу профессионального обучения по программе «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Фото: https://vk.com/public210437897?z=photo-180940652_457243779%2Fwall-180940652_4344