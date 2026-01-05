С начала 2026 года Мурманский областной краеведческий музей уже посетили 3000 человек

Коллектив Мурманского областного краеведческого музея благодарит северян и гостей города за интерес к музею. «Начало 2026 года для нас по-настоящему вдохновляющее — мы уже успели встретить более 3000 человек», сообщает vk.com/mokm51.

Из-за большого наплыва гостей в гардеробе и в кассе заведения возникают очереди, поэтому сотрудники учреждения прилагают усилия, чтобы обслуживание было оперативным, просит отнестись с пониманием к возможному ожиданию.

Но есть отличный способ сократить время ожидания, избежать стояния очереди в кассу, купив электронный билет на сайте музея. Можно купить не только входной билет, но и место в сборной экскурсии на удобное время и дату.

Напомним, в период новогодних праздников в 16.00 в музее введена дополнительная ежедневная сборная обзорная экскурсия (кроме 5 января, понедельник, выходной в музее). Расписание экскурсий: 6, 7, 8 и 9 января в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00.