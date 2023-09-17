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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.23 15:00

С начала действия соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 1 рубль налоговой поддержки получено 4,8 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области

В Мурманской области реализуется план по наращиванию собственных доходов региона. Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой проведено заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области, в котором приняли участие представители территориальных подразделений федеральных органов власти и исполнительных органов региона.

В рамках мероприятия участники обсудили основные итоги межведомственного взаимодействия в текущем году, направленного на увеличение доходов бюджетов всех уровней, зафиксировали дальнейшие шаги совместной работы по увеличению доходов консолидированного бюджета Мурманской области.

«Своевременное выявление тенденций изменения доходов регионального бюджета, проведение мероприятий по наращиванию налогооблагаемой базы для пополнения бюджета и определению дополнительных источников налоговых поступлений – одна из важнейших задач», – подчеркнула вице-губернатор.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы об экономических и бюджетных эффектах от реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области. Так, на сегодняшний день по 9 инвестиционным проектам период получения налоговых льгот завершён.

«За время реализации проекты показали свою эффективность, и с начала действия соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на 1 рубль налоговой поддержки получено 4,8 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, благодаря оказанной налоговой поддержке, крупнейшие предприятия региона активно вкладываются в социальную сферу региона и территории своего присутствия. Правительством Мурманской области совместно с компаниями выполнено более 100 мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие территорий присутствия компаний.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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