С начала года доля безналичных платежей выросла до 86,7%

Доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 86,7% (85,8% по итогам 2024 года), 12% операций совершается по QR-кодам и биометрии, заявила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в ходе Финансового конгресса Банка России.

«Учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%», - приводит слова Бакиной журналисты finmarket.ru.

«Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и за 2 года почти на 10%. При этом растёт использование альтернативных картам платёжных инструментов, и в первом квартале этого года мы видим, что ими совершено более 12% от общего объёма безналичных платежей. И это в первую очередь с использованием биометрии и QR-технологий», - сказала Алла Бакина.

В июне ЦБ сообщал, что банковские карты остаются основным платёжным инструментом, хотя количество операций с ними уменьшается два квартала подряд. Всего по картам за январь-март этого года совершено 14,9 млрд (рост на 0,1 млрд) операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 13,6 трлн руб. (снижение на 0,2 трлн рублей)

Количество платежей с помощью QR-кодов и биометрии в I квартале 2025 года увеличилось до 800 млн операций, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма покупок, оплаченных такими способами, выросла на 389 млрд рублей и превысила 1,1 трлн рублей, сообщал регулятор.