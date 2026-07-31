С начала года Кадровый центр Мурманской области оказал соискателям свыше 25 тысяч персональных сервисов

За помощью в поиске работы и построении карьеры с начала года обратились около 10 тысяч жителей региона.

Трудоустроен каждый второй соискатель. При этом среднее время поиска работы сократилось до 51 дня. Портрет современного кандидата – специалист 35–44 лет со средним профессиональным образованием, меняющий место работы по собственному желанию ради лучших условий или развития.

Сопровождение строится по принципу индивидуального маршрута: за человеком закрепляется карьерный консультант, а на основе комплексной диагностики подбирается персональный набор инструментов для роста.

Наиболее востребованным направлением стали сервисы профориентации. Ими воспользовались 4,5 тысячи человек. Тестирование прошли 850 из них, а 150 приняли участие в интенсивных тренингах и деловых играх. Каждый участник получил персональные рекомендации. Они помогли 258 северянам выбрать программу обучения, а каждому третьему участнику – найти профессиональный путь и выйти на работу.

Не менее важную роль играет блок психологической поддержки и социальной адаптации, каждую из услуг которого получили порядка 800 жителей области. Программы помогают справиться с неуверенностью после увольнения, повысить внутреннюю мотивацию и настроиться на конструктивный поиск. Специалисты обучают кандидатов грамотно презентовать свой опыт работодателю и безболезненно адаптироваться в новом коллективе. Эта помощь помогла четверым из десяти участников успешно преодолеть внутренние барьеры и принять предложение о работе.

«Рынок труда меняется, и многим требуется не просто список вакансий, а помощь в пересборке своих навыков, – отмечает руководитель Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова. – Мы помогаем человеку увидеть свои сильные стороны, справиться с неуверенностью после увольнения и найти дело, которое обеспечит ему стабильный доход именно здесь, на Севере».

Как неоднократно отмечал губернатор Андрей Чибис, главная задача — чтобы каждый житель региона мог найти достойную работу, не уезжая из Заполярья. Результаты первого полугодия показывают: системная работа службы занятости приносит реальные плоды — трудоустроен каждый второй обратившийся, а время поиска работы сократилось до полутора месяцев.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, все услуги кадрового центра «Работа России» предоставляются бесплатно. Обратиться за поддержкой можно через портал «Работа России».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571897/#&gid=1&pid=4