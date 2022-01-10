С начала года на дорогах в России погибли 230 человек

В России за первые 8 дней нового года в ДТП погибли 230 человек. МЧС России отмечает, что число аварий растёт из-за непогоды. Всего зафиксировали 2 тысячи серьёзных аварий, для ликвидации последствий которых привлекали спасателей.

Например, массовое ДТП произошло 5 января на трассе М-2 «Дон» в Тульской области. Там столкнулись более 60 автомобилей, пострадали 17 человек. Ещё несколько ДТП случилось в Башкирии 8 января. В них получили травмы 13 человек.

Чтобы предотвратить такие происшествия, в ряде регионов ограничили движение на некоторых участках дорог. Так частично закрыты магистрали в Башкирии, Татарстане, Красноярском крае, Челябинской и Мурманской областях.

МЧС настоятельно просят автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, по возможности возить с собой первичные средства спасения.