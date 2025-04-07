С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам

7 апреля – День беременных женщин. Одной из мер поддержки, которую Отделение СФР по Мурманской области предоставляет будущим мамам, является единое пособие. С начала 2025 года региональным Отделением СФР ежемесячная выплата единого пособия произведена 615 беременным женщинам региона.

Будущая мама может обратиться за назначением единого пособия после 12 недель беременности, при этом одним из важных условий для назначения пособия является постановка на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Выплата осуществляется с месяца постановки на учёт, но не ранее наступления 6 недель беременности и до месяца родов включительно. Беременная должна быть гражданкой Российской Федерации и постоянно проживать в России.

С 1 января 2025 года правила назначения единого пособия были скорректированы. Теперь для получения единого пособия каждый трудоспособный член семьи в расчётном периоде (12 месяцев) должен иметь доход не ниже четырёх минимальных размеров оплаты труда, то есть 89760 рублей. Это условие распространяется на все трудовые доходы, включая доходы от бизнеса и самозанятости, зарплату, пенсию, стипендию и другие.

Также с этого года при комплексной оценке нуждаемости не учитываются государственные выплаты военным и членам их семей, компенсирующие ущерб, нанесённый жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях, а также средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих.

В зависимости от доходов семьи единое пособие беременной женщине может быть назначено в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Мурманской области это 13837.50, 20756.25 или 27675.00 рублей соответственно.

Заявление на единое пособие можно подать: через портал «Госуслуги»; в клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области и в МФЦ.