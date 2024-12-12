С начала года пассажиропоток аэропорта Мурманск имени Николая II превысил 1,2 миллиона человек

По итогам десяти месяцев 2024 года пассажиропоток аэропорта Мурманск составил 1 млн 244 тысячи 270 человек. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает airport-murmansk.ru. При этом внутренний пассажиропоток увеличился на 4,4%, составив 1 млн 241 тысячу 531 человека.

Наиболее востребованными направлениями у северян традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург, также на регулярной основе выполняются рейсы в Архангельск, Казань, Калининград, Сочи и Череповец.

В настоящее время из аэропорта Мурманска регулярные рейсы выполняют девять авиакомпаний.

Кроме того, с начала года было обработано 2599,865 тонны грузов и почты. По сравнению с прошлым годом рост грузооборота составил 42,1%.