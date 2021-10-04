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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.21 14:30

С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает

За прошедшие 9 месяцев компании из отрасли «Лесная промышленность и деревообработка» опубликовали более 20600 вакансий, что уже составляет 97% от объёма за весь 2020 год. Работодатели продолжают на протяжение этого года повышать спрос на работников (+62% с начала года и +122% по сравнению с III кварталом 2020). Кто из специалистов наиболее востребован, какие зарплаты предлагают работодатели и какие компании были наиболее активны в борьбе за персонал – в обзоре hh.ru.

Потребности работодателей растут в геометрической прогрессии

В разрезе географии мы видим, что лидерами-регионами по числу новых вакансий остаются все те же регионы, хотя и среди них есть перестановки. Так, по сравнению со II кварталом 2021 года Иркутская область (около 670 вакансии в третьем квартале) уступила по количеству новых вакансий Московской области (более 830 вакансий), Санкт-Петербург находится традиционно на втором месте – почти 700 вакансий (подробнее на диаграмме 1).

Меньше 1% предложений о работе разместили работодатели из 34 регионов РФ, из них реже всего на рынке труда искали работников компании из Калмыкии, Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО, Алтая и Хакасии – буквально единицы вакансий с августа по сентябрь.

При этом в третьем квартале были и регионы, которые не вошли в лидеры, но достаточно сильно активизировались в поиске и наборе персонала в леспром: +21% по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Тверской области, +25% в Башкортостане, +59% в Коми, + 51% в Карелии, +73% в Тамбовской области, +16% в Липецкой области и +51% в Новгородской области. 

По профобластям мы видим, что работодатели из лесной промышленности ищут самых разных сотрудников. Конечно же, в первую очередь внимание уделяется производственникам (28% вакансий от общего объёма с начала года), на втором месте по востребованности – специалисты из сферы продаж, работающие в лесной отрасли (13%). Ещё 11% вакансий размещено для рабочего персонала, в 8% случаев компаниям нужны транспортники, 5% вакансий ушло в бухгалтерскую сферу, ещё 4% компаний из лесной отрасли искали маркетологов для продвижения своей продукции, 3% потребовались ИТ-специалисты, которые могли бы наладить онлайн работу компаний. Есть также три сферы, в которых прирост вакансий достаточно чувствителен по сравнению с 2020 годом: «Наука и образование» - здесь работодатели разместили на 86% вакансий больше, чем годом ранее, также на 16% выросла потребность в рекрутерах, занимающихся подбором персонала в лесной отрасли и на 8% на специалистов из сферы закупок.

В свою очередь в разрезе профобластей в третьем квартале несколько изменились потребности по сравнению со вторым кварталом текущего года. Так, в топ снова вышли по числу вакансий руководители и директора предприятий (более 10% вакансий), на втором месте традиционно инженеры самых разных направлений, на третьем – технологи. Из нового в топ по доле вакансий попали столяры\краснодеревщики и дизайнеры, спрос на которых во втором квартале был не так высок. 

Навстречу соискателям: требования, зарплаты, условия

Российские работодатели продолжают политику снижения требований по стажу и опыту работы в вакансиях леспрома. С одной стороны, уменьшается число вакансий с обязательным требованием стажа от 6 лет и более для кандидатов. Так, если в 2019 году требовалось более 800 работников со стажем от 6 лет, то в этом году уже на 9% меньше. С другой стороны, компании увеличивают число вакансий для сотрудников без опыта – на 21% больше, чем в 2020 и на 49% больше, чем в 2019. Такая тенденция среди прочего стала возможна, потому что кадровый дефицит характерный для всего рынка труда, затрагивает и лесную отрасль. Поэтому в данном случае компаниям проще и эффективней найти, и принять на работу неопытных сотрудников, интересующихся сферой, вырастить их в первоклассных специалистов и закрепить на производстве, чем месяцами искать кандидатов с большим стажем.

Зарплатные предложения при этом в отрасли уверенно растут. Так, по сравнению со вторым кварталом рост по стране составил более 2700 рублей, по Санкт-Петербургу – почти 2600, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост в зарплатах еще больше – более 7000 по РФ и более 16 тысяч в петербургских вакансиях.

Вырос по сравнению с прошлым годом и уровень средних «дорогих» вакансий. Так, если в 2020 чаще всего можно было встретить высокооплачиваемые вакансии на уровне 120 тысяч, то сейчас уже порядка 150 тысяч рублей. При этом, конечно, есть и исключения, когда работодатели ищут «штучных» специалистов и готовы предлагать зарплату кратно выше рыночной. Так, среди таких предложений в третьем квартале этого года были зафиксированы следующие:

•        сборщик-установщик кухонной мебели премиум класса, которого искали для работы в Москве и были готовы платить до 350 тысяч рублей, судя по данным вакансии, работодатель нашел работника и уже трудоустроил на производство;

•        главный инженер на мебельное производство в Махачкале с зарплатой до 300 тысяч рублей на руки;

•        начальник лесозаготовительного участка в петербургскую компанию с зарплатой до 250 тысяч рублей на руки;

•        водитель по вывозке леса в Усолье-Сибирской с зарплатой до 270 тысяч рублей на руки.

Также интересно взглянуть на уровень предлагаемых и ожидаемых зарплат в вакансиях наиболее востребованных специалистов. В данном случае мы увидим, что ряд представителей рабочих специальностей ожидают зарплату более высокую, чем предлагают работодатели (вальщики леса, электромонтёры, шлифовщики, водители погрузчика, столяры и др.)

Продолжают развиваться удалёнка и гибкие подходы к рабочему времени, которые стали популярны в 2020, перешли в 2021 и привлекают работодателей, оказывая влияние и на условия вакансий в лесной промышленности. Так, за неполный 2021 год прирост вакансий на удаленке в деревообрабатывающей отрасли составил 108% по отношению к 2020 и +285% к 2019. Вахтовый метод также пользуется популярностью. В 2021 году уже достигнут 96% объём по числу вахтовых вакансий для леспрома по сравнению с 2020, а также превышено число вахтовых предложений на 119% по сравнению с 2019. 

Потребности соискателей разнятся

Соискатели по всей стране разместили с начала года в сфере «Лесная промышленность и деревообработка» почти 10 тысяч резюме, из них за третий квартал 2021 года более 6100 резюме. На Петербург приходится бОльшая часть предложений (15% или более 900 резюме), на Москву (13% от всего объема резюме), Московская область (12%), в данном случае область достаточно быстро догнала столицу, прибавив 5% резюме по сравнению со вторым кварталом этого же года (подробнее на диаграмме 5). Меньше всего работа в сфере леспрома и дереобработки на данный момент интересна соискателям, живущим в Тыве, Чукотском АО, Калмыкии, Ингушетии, Магаданской области – в этих регионах размещены буквально единицы резюме. 

Интересным моментом стало кратное увеличение (+433%) числа соискателей с опытом работы от 3 до 6 лет, которые судя по количеству резюме, в 2020 году не активно искали работу, но в текущем году решились выйти на рынок труда. В свою очередь опытные соискатели со стажем от 6 лет не так активны, как в прошлом году – прирост лишь 25%.

Между тем несмотря на увеличение активности ряда соискателей и прирост резюме на рынке труда с началом делового осеннего сезона, в сегменте лесной промышленности все также наблюдается серьезный дефицит кадров. В среднем по стране на одну вакансию претендуют до 1,5 резюме, в Санкт-Петербурге до 2, при этом норма комфортная для компаний-работодателей находится на уровне 5–6 резюме на вакансию. В данном случае в пересчете на число предложений и спроса, мы видим, что на более чем 20 тысяч вакансий приходится в двое меньше резюме.

Интересно, что со временем портрет соискателя в лесной отрасли претерпевает изменения. Так, с начала года число женщин, желающих работать в леспроме, выросло на 36% до 1250 человек по итогам третьего квартала. Вполне вероятно, что тому способствовала инициатива Минтруда России, которая еще в январе 2021 года расширила список доступных профессий для женщин-соискательниц и в особенности в сфере производства.

Активной группой, выходящей на рынок труда, стали соискатели в возрасте 36–45 лет – они успели разместили 34% резюме, за ними идут работники от 26 до 35 лет (30% резюме). Отметим, что в I-II кварталах этого года активней искали работу более молодые соискатели.

Интересным пожеланием, которое было выявлено в ходе исследования hh.ru среди представителей рабочих профессий, стала потребность в повышении квалификации и переобучении за счет работодателя. Так, большая часть респондентов (66%) хотели бы пройти курсы повышении квалификации по нынешней профессии: 42% - за счет работодателя, 13% - за счет государства (например, курсы от Службы занятости), 11% - за свой счет.

Также соискатели (63% опрошенных) все чаще задумываются о смене профессии и в особенности на фоне того, что 40% представителей производственной сферы не считают свою специализацию престижной. Ещё 44% уже планируют не просто смену места работы, но и сферу деятельности. Основными причинами для смены профессии являются: отсутствие карьерных перспектив – 48%, низкая зарплата – 44%, надоела старая профессия – 29%.

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