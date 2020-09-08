С начала года продовольственные товары в Мурманской области подорожали на 4,4%

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, в июле 2020 года в Мурманской области инфляция сложилась на уровне 103,0% к декабрю предыдущего года (в 2019 году – 102,8%), что соответствует среднероссийскому уровню.

С начала года продовольственные товары подорожали на 4,4%, непродовольственные товары – на 2,8%, цены на платные услуги населению возросли на 1,8% (по России на 4,3%, 2,1% и 2,4%, соответственно).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на плодоовощную продукцию (включая картофель) - на 20 %, макаронные и крупяные изделия (на 12%), сахар (на 9%), муку (на 8%), консервы овощные, масло и жиры (на 5%), чай, кофе, какао (на 4%), сыр, молоко и молочную продукцию, консервы фруктово-ягодные и мороженое (на 3%). При этом стоимость яиц снизилась на 12%.

На рост цен на непродовольственные товары в целом повлияло удорожание медицинских товаров на 8%, электротоваров и других бытовых приборов, табачных изделий, велосипедов и мотоциклов, товаров для физической культуры, спорта и туризма - на 5%, бумажно-беловых товаров, моющих и чистящих средств, товаров для садоводства и персональных компьютеров - на 4%, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров, парфюмерно-косметических товаров, ювелирных изделий, печатных изданий, бензина автомобильного, игрушек, ковров и ковровых изделия – на 3%. Цена спичек снизилась на 3%.

Стоимость услуг железнодорожного транспорта выросла на 10%, санаторно-оздоровительных услуг - на 9%, услуг правового характера и услуг связи – на 8%, ветеринарных услуг - на 7%, бытовых услуг – на 4%, услуг страхования – на 3%.

Стоимость перелёта воздушным транспортом снизилась на 9%, услуг банков – на 3%.