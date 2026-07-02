С начала года региональное Минтуризма и предпринимательства проверило более 20 гостиниц, кемпингов и баз отдыха

Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области продолжает проверки отелей, баз отдыха, кемпингов и санаториев. Специалисты ведомства проверяют корректность данных, которые средства размещения внесли в Единый реестр. Они не должны искажать сведения о себе или обещать услуги, которые на самом деле не предоставляют. Для туристов такие проверки – гарантия актуальности и прозрачности информации.

С начала года сотрудники ведомства провели 21 обязательный профилактический визит, четыре из них – на прошлой неделе.

«Замечания есть почти у всех проверенных объектов. Приятно отметить серьезный подход к требованиям закона у гостиницы «Север» (ООО «Санаторий-профилакторий «Ковдорский») – здесь выявили лишь одно незначительное нарушение. Все замечания отель, кемпинг или база отдыха должны устранять в разумные сроки, которые определяются нашим предписанием. После снятия замечаний данные на сайте отеля, на других информационных ресурсах и в Едином реестре приводятся в полное соответствие, обеспечивая прозрачность предоставляемых услуг», - прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области Андрей Удовик.

По закону первый обязательный профилактический визит должен пройти не позднее шести месяцев с момента включения гостиницы, кемпинга, базы отдыха или санатория в Единый реестр классифицированных средств размещения. Сегодня в реестре числится 231 коллективное средство размещения Мурманской области. Наличие такой записи – гарантия легальности работы и защиты прав туристов. Проверить это можно на официальном сайте Росаккредитации – достаточно ввести название или ИНН. Там же опубликована подробная информация о том, как попасть в Единый реестр объектов классификации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570458/#&gid=1&pid=1