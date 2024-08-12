С начала года региональный оператор Мурманской области обработал более 30 тысяч обращений

Число обращений, поступающих в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), за 7 месяцев текущего года превысило отметку в 30 тысяч. Чаще всего северяне связываются со специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по телефону – более 80% обращений поступает на «горячую линию» контакт-центра.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», вторым по популярности каналом приёма обращений остаётся электронная почта, на третьем месте – сайт компании. Некоторые жители региона предпочитают обращаться к специалистам через социальную сеть «ВКонтакте», где проводятся первичные консультации, то есть не связанные с обработкой персональных данных клиентов.

Чаще всего жителей Мурманской области интересуют вопросы, связанные с погашением задолженности и проведением перерасчёта за услугу по обращению с ТКО. Регоператор напоминает: в соответствии с постановлением правительства РФ №354 граждане имеют право на перерасчёт в случае отсутствия по месту регистрации более 5 дней. Перерасчёт возможно оформить в том случае, если заявитель готов предоставить подтверждающие документы. При проведении перерасчёта учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия.

Что касается погашения задолженности за услугу по обращению с ТКО, то все, кто по разным причинам допускает её появление, должны знать – в подобной ситуации первым шагом регоператора является рассылка досудебных претензий. Если в ответ не последовало никаких действий, специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно, при этом к сумме долга автоматически прибавляется госпошлина и исполнительный сбор.

С сентября текущего года в России увеличат размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче заявлений в суд – соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ. Таким образом, при взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО в судебном порядке должника обяжут оплатить государственную пошлину в размере 2 тысячи рублей (ранее эта сумма составляла 200 рублей) при сумме задолженности до 100 тысяч рублей. Мурманский филиал АО «Ситиматик» рекомендует жителям региона убедиться в отсутствии задолженности за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, в случае наличия оплатить имеющийся долг, а также своевременно вносить плату в дальнейшем.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».