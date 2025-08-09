С начала года региональный оператор Мурманской области обработал более 43 тысяч обращений

Число обращений, поступающих в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), за 7 месяцев текущего года превысило отметку в 43 тысячи. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты связывают рост с особенностями прошедшего зимнего периода, когда из-за сложных погодных условий наблюдались сбои в графике вывоза ТКО, а также с нововведениями в сфере законодательства. К примеру, увеличение судебных госпошлин привело к тому, что граждане стали чаще обращаться по вопросам досудебного урегулирования при наличии долга за услугу по обращению ТКО. В последние месяцы растёт число обращений от участников специальной военной операции и членов их семей. Их интересует порядок проведения перерасчета за услугу.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», чаще всего северяне связываются с их специалистами по телефону – более 80% обращений поступает на «горячую линию» контакт-центра. Вторым по популярности каналом приёма обращений остаётся электронная почта, на третьем месте – сайт компании.

Некоторые жители региона предпочитают обращаться к специалистам через социальную сеть «ВКонтакте», где проводятся первичные консультации, то есть не связанные с обработкой персональных данных клиентов.

Топ наиболее частых вопросов возглавляют обращения, связанные с проведением перерасчёта за услугу по обращению с ТКО.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».